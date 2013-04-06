feed-image

У якіх умовах адбываўся дзяржаўны пераварот 20 гадоў таму

Биография Лукашенко. 1996 год (Видео)

Подробнее: У якіх умовах адбываўся дзяржаўны пераварот 20 гадоў таму

 

Онлайн з выбараў які завершыўся аварыяй (найбольш цікавыя моманты)

Cмотреть с 1.48

Дебаты-2016 (Видео)



Подробнее: Дебаты-2016 (Видео)

Досрочное голосование: приписки и "карусели"

Данные наблюдателей и результаты голосования участковых избирательных комиссий уже «вырисовывают» определенные тенденции в части голосования. Так, данные о явки досрочного голосования за 7-е сентября участковые комиссии 4-х участков Свислочского избирательного округа №94 (112-й, 114-й, 117-й и 129-й) написали по «нарастающей» - за два дня голосования. Подобные «махинации», например, в прошлом заканчивались тем, что комиссии таким образом «натягивали» явку и в конце досрочного голосования заявляли, что эти данные были за день, а не за все время… После вмешательства доверенных лиц кандидата в депутаты Владимира Новосяда, участковые комиссии переписали протокол за 7-е число…

Подробнее: Досрочное голосование: приписки и "карусели"

О Партии Свободы и Прогресса

Мы в социальных группах


Партнёры

Реклама

Lenders do not provide guaranteed payday loans at wearelivinglocal.com to those that have some problems with credit score.

Добавь нас

Сайт создан сторонниками Партии Свободы и Прогресса. Указанная организация не несёт ответственности за материалы, размещенные на сайте

Дизайн и поддержка Trafikus, указанная организация не несёт ответственности за материалы, размещенные на сайте

Логин