Молодежь в политике. Дискуссия Новосяда и Северинца на ТВ

Отсутствие молодежи в политическом поле Беларуси связано не только с политическим преследованием инакомыслящих, но и с тем, что никто из власть имущих не готов дать свободу в принятии решений и ответственности за них. Такое мнение в программе "Амплитуда" озвучили создатели двух самых популярных политических организаций 90-х Владимир Новосяд ("Гражданский форум") и Павел Северинец ("Малады Фронт").

Бывший политический заключенный Северинец считает, что времена массовых молодежных политических организаций, популярных в 90-е, прошли. Оба политика уверены, что молодежь, которая получила опыт общественно-политической деятельности тогда, сегодня успешно реализуют себя в других сферах. Полученный ими опыт позволил стать им новым поколением, которое умеет принимать решения и нести за них ответственность, поколением индивидуальностей, а не коллективного разума.



Тема программы была навеяна очередным Днем пионерской дружбы, который в Беларуси отметили 19 мая. Гости рассуждали о том, нужна ли пионерская организация в сегодняшней Беларуси, где могут оттачивать свои таланты молодые политики, в каких сферах общественной жизни страны не хватает мнения и участия молодежи, и какими могли бы быть "Гражданский форум" и "Малады Фронт", останься они в живых до наших дней.