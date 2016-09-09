Досрочное голосование: приписки и "карусели"

Данные наблюдателей и результаты голосования участковых избирательных комиссий уже «вырисовывают» определенные тенденции в части голосования. Так, данные о явки досрочного голосования за 7-е сентября участковые комиссии 4-х участков Свислочского избирательного округа №94 (112-й, 114-й, 117-й и 129-й) написали по «нарастающей» - за два дня голосования. Подобные «махинации», например, в прошлом заканчивались тем, что комиссии таким образом «натягивали» явку и в конце досрочного голосования заявляли, что эти данные были за день, а не за все время… После вмешательства доверенных лиц кандидата в депутаты Владимира Новосяда, участковые комиссии переписали протокол за 7-е число…

Необходимо также отметить огромную разницу в данных явки досрочного голосования на участках, где присутствуют независимые наблюдатели, а также где их нет. Так, например, 134 и 135-й участки находятся в одной школе и «обслуживают» жителей одного микрорайона – Лошицы. Однако, там, где постоянно присутствует наблюдатель (135-й участок) проголосовало 43 человека, а в соседнем 134-м – более, чем в 4 раза – 189. На наш взгляд, подобная разбежка является «аномальной» и может объясняеться отсутствием на участке только одного человека – независимого наблюдателя.



Помимо этого, даже в присутствии независимого наблюдения, участковые комиссии «накручивают» явку. Так, на 131-м участке в той же Лошице наблюдатель видел в «глаза» 101 избиратель, а участковая комиссия заявила о 163…



При таких «выборах» становится непонятным, как кандидат от власти (в случае его «избрания»), будет «повышать» международный рейтинг «парламента», поскольку при такой ситуации ни один из уважаемых европейских или американских политиков не будет вести с ним какие-либо переговоры.