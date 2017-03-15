ПСП требует отставки авторов декрета №3

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Не хочу останавливаться на конкретных нормах Декрет №3, об этом уже написано тьма материала. Но то что по факту сказано людьми на митингах по всей стране, чётко показывают некомпетентность тех, кто предложил главе государства эту идею. Идея бороться с безработными, а не с безработицей, свидетельствует об их полном презрении к своему народу. У каждой ошибки есть фамили. Авторы Декрета №3 известны - Гуминский, Щеткина, Мясникович. Их уже рисуют на заборах неизвестные художники. Требуем отправить данных государственных деятелей в отставку. Также требуем освободить всех арестованых за участие в акциях протеста против этого невежественного и антинародного нормативного акта. Организационный комитет Партии Свободы и Прогресса (ПСП)