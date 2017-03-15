Задержан первый заместитель ПСП

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Сегодня (15 марта) в Могилеве в 15 часов задержан один из организаторов "Марша нетунеядцев" первый заместитель Партии Свободы и Прогресса Александр Силков. После задержания его отвезли в РУВД Ленинского района. Связь с ним отсутствует.