Задержан первый заместитель ПСП

15 Март 2017

Сегодня (15 марта) в Могилеве в 15 часов задержан один из организаторов "Марша нетунеядцев" первый заместитель Партии Свободы и Прогресса Александр Силков. После задержания его отвезли в РУВД Ленинского района. Связь с ним отсутствует.

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