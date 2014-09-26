На то и щука, чтобы коррупционный карась не дремал

Общественное, гражданско-просветительское ТВ (ОГП-ТВ) продолжает дискуссию на тему коррупции.

На этот раз в студии Валерий Щукин, депутат Верховного Совета 13 созыва, представляющий кампанию «Наш дом», и Владимир Новосяд, депутат Верховного Совета 13 созыва, руководитель оргкомитета по созданию Партии свободы и прогресса. Участники дискуссии подводят итоги общественного обсуждения проекта закона о борьбе с коррупцией, оценивают количественные показатели борьбы силовых структур с коррупцией и дают свои рецепты, как бороться с этим злом.

Другие материалы на тему коррупции можно найти на сайтах ucpb.org и nekarupcyi.by Ваши предложения, замечания, а также информацию о фактах коррупции, злоупотреблениях чиновников вы можете присылать на почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.